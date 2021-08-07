انطلاق فعاليات حملة «معا نرتقي» لنظافة شوارع طور سيناء اليوم

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مبادرة «معًا نرتقي»، والتي أطلقها مجلس مدينة طور سيناء، بهدف نظافة المدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري بها.

وشهد انطلاق المبادرة اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عياد، نائب رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وشارك في المبادرة أمانة العمل الجماهيري بحزب «مستقبل وطن» بجنوب سيناء، برئاسة أحمد الدسوقي، وأمين مساعد العمل الجماهيري للحزب.

ورفع المشاركون القمامة من منطقة الكورنيش، وشارع 306، وجميع الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وقال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، إن المبادرة تسهم في رفع الوعي وتنمية السلوك المجتمعي لنظافة الشوارع، ورفع تجمعات القمامة في الأسواق والأماكن العامة.

وأوضح السكرتير العام أن الممتلكات العامة تعد ملك المواطنين، لذا فإن مسؤولية الحفاظ عليها مشتركة بين المواطنين والجهاز التنفيذي بالمحافظة، ولابد أن يقوم كل منهم بالدور المنوط به من أجل الارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأكد أن الدولة تقيم مشروعات بالملايين من أجل تقديم خدمات ترفيهية للمواطنين، لذا يجب على المواطنين الحفاظ على هذه المشروعات، لكونها ملك للجميع ، والتصدي لأي أعمال تخريب أو تدمير لتلك الممتلكات، منتقدًا سلوكيات بعض المواطنين التدميرية للمشروعات الخدمية التي جرى إقامتها بمدينة الطور.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أطلق مبادرة «معًا نرتقي» بهدف ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة والنظافة، من خلال عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الطرق وفي الشوارع والممرات في المباني المختلفة، وعدم إتلاف الممتلكات العامة.