11 أغسطس.. «الرياضة» تنظم «يوم مفتوح للتوظيف» في 32 تخصصا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي بإحدى شركات الـ«هايبر ماركت» الشهيرة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1. مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال).

2. مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

3. مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي) - كاشير.

4. مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال).

5. منسق ممرات.

6. منسق مخزن.

7. مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال).

8. بائع بقالة.

9. مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال).

10. بائع لحوم.

11. مشرف أسماك (خبرة سابقة بنفس المجال).

12. بائع أسماك.

13. مشرف خضار وفاكهة (خبرة سابقة بنفس المجال).

14. بائع خضار وفاكهة.

15. مشرف بيع مخبوزات (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

16. بائع مخبوزات.

17. خباز (شرقي - غربي).

18. شيف بيتزا.

19. مشرف باريستا (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

20. موظف باريستا.

21 . طباخ.

22. مدخل بيانات.

23. مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي).

24. موظف خدمة توصيل.

25. موظف أمن.

26. مراقب كاميرات.

27. موظف خدمات.

28. أمناء مخازن.

29. مشرفين حركة.

30. فني ميكانيكي (بنزين - ديزل).

31. سائقين رخصة مهنية (ثانية - ثالثة).

32 . فني تبريد وتكييف.

مزايا الشركة:

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- تأمين على الحياة.

- فرص للترقي.

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية، وعلى من يرغب في الالتحاق بإحدى الوظائف ملء الاستمارة الإلكترونية من هنــــــــا والذهاب مباشرة في العنوان: 6 شارع اللاسلكي من شارع النصر - المعادي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.