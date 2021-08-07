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حبس المتهمة بقتل صديقتها نجلاء فتاة كفر الدوار وشابين بتهمة القتل العمد

النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:50 ص | السبت 07 أغسطس 2021
الضحية والقاتلة

الضحية والقاتلة

قررت جهات التحقيق، حبس فتاة وشابين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، على خلفية قتل نجلاء نعمة الله فتاة كفر الدوار داخل مول شهير بمحافظة البحيرة خنقا وطعنا على يد صديقتها - المتهمة الأولى - وشابين. وحرزت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

المباحث تكشف لغز الجريمة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لغر جريمة قتل فتاة المول التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة.. حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة وتبين أن المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث، صديقة الضحية، وأنها استعانت باثنين من أصدقائها لقتل الضحية وسرقتها، وتمكن المتهمون من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا.. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

نجلاء نعمة الله.. فتاة الخير

وأفادت تحقيقات النيابة وأقوال الشهود وعدد من أصدقاء الضحية، أن المجنى عليها نجلاء نعمة الله، كانت تعمل داخل عيادة طبيب عيون شهير بالبحيرة، وهي مؤسسة أشهر جروب نسائى بالمحافظة والمعروف عنها بمساعدة المحتاجين.. وسادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بعد قتل الضحية خنقا وطعنا فى المول.

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