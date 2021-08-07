الملا يتفقد سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط التي تضم شركات «أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون للبترول والسهام والوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) والنيل للبترول»، مؤكدا على أن أعمال وجهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها لا تتوقف انطلاقا من دورها الحيوي وأهميتها في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر، وما يتوافر بها من إمكانيات يستغلها قطاع البترول جيدا في تعظيم القيمة المضافة للمنطقة.

وأوضح الملا خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبي للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بأسيوط، أن المجمع الجديد باستثماراته البالغة 450 مليون دولار وإنتاجه البالغ نحو 800 ألف طن بنزين سنويا يمثل إضافة قوية ونجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التي تنفذها الوزارة في معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتي كان يتم نقلها باللواري.

وأشار الوزير خلال الجولة إلى أن خطط قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط تتضمن إنشاء مجمع السولار الجديد التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» كواحد من أهم المشروعات القومية في مجال التكرير في الفترة الحالية، سواء من حيث التقنيات المتقدمة في مجال عمليات التكرير وتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية «EURO 5» والنافتا والبوتاجاز وغيرها، أو من حيث استثماراته البالغة نحو 2.9 مليار دولار.

وأكد على أن هذا الكم من استثمارات التكرير بالصعيد، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال المشروع القومي للتوصيل ومبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروعات رفع كفاءة المنطقة البترولية بأسيوط، ومشروعات الدولة التي يتم تنفيذها في كل القطاعات رسالة من القيادة السياسية والحكومة لأهالينا هنا أنهم لهم أولوية أولى ولهم كامل الاهتمام المستحق بتغيير نمط الحياة تيسيراً عليهم، لافتاً إلى أن التزام الاستثمارات البترولية التي يتم تنفيذها بالمسؤولية المجتمعية، وكذلك التزام الشركات والعاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إلى جانب الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة المهنية أمر لا نقاش فيه ولا تهاون في تطبيقه.

حضر الجولة المهندس محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول للمشروعات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لشؤون نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس جمال فتحي مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع.