بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت الموافق السابع من أغسطس 2021، بدء إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، التربية الرياضية بنين، التمريض، السياحة والفنادق، والتي تستمر حتى التاسع عشر من أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اختبارات القدرات تُجرى وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول.

وأشار النجار إلى أن التسجيل لاختبارات القدرات بدءا من يوم الخميس الماضي إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي وتحديد الكليات التي يرغب الطلاب في التقدم لاختبارات القدرات بها، وجامعة مطروح ترحب بكل الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكليات الجامعة. ويتمنى النجار لأبنائه الطلاب كل التوفيق في اجتياز الاختبارات، وتحقيق أمنياتهم في القبول بالكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.