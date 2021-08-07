أول تعليق من «تعليم الجيزة» على «تهكير» صفحتها على «فيسبوك»

علق مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، على محاولات تهكير صفحة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قائلاً: «الصفحة التي تم تهكيرها صفحة قديمة وليس لها علاقة بالمديرية إطلاقاً».

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصفحة التي يدعي أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهكيرها ببث مباشر للعبة «بابجي» هي صفحة غير رسمية ولا علاقة لها بالمديرية، مناشداً جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة الصفحة الرسمية الخاصة بالمديرية فقط والتي تحمل اسم «العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة».

وتابع مدير المديرية: «إحنا منعرفش أصلاً مين أدمن الصفحة اللي اتهكرت دي ولا لينا علاقة بيها»، مؤكداً أنه سيتم نشر تنويه على الصفحة الرسمية بشأن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تهكيرها، لافتاً إلى أن صفحة المديرية الرسمية لا توجد بها أي محاولة تهكير.