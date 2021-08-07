10 أيام عمل.. جهود مضنية لـ«الكهرباء» أمَّنت نقل مركب خوفو

نجح العاملون بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في تأمين التغذية الكهربائية لرحلة نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الاثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، تحت أجواء شديدة الحرارة

10 أيام عمل متواصلة

واستمرت جهود العاملين، لنحو عشرة أيام عمل بقطاعات شبكات والتحكم والطوارئ لتقديم صورة مشرفة تليق بمكانة واسم مصر، بناءً على تعليمات الوزير الدكتور محمد شاكر، ونائبة المهندس أسامة عسران.

تأمين التغذية الكهربائية

يأتي هذا فيما أكَّد مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنَّه تمّ تأمين التغذية الكهربائية لمسار نقل مركب الملك خوفو، مع تأمين كامل للمنطقة الأثرية والأهرامات «نقطة الانطلاق» والمتحف المصري الكبير «نقطة الوصول»، وتأمين مسار السير وكافة التجهيزات الفنية التي تمَّ إعدادها من خلال الشركة المنظمة على طول مسار الرحلة والتي تبلغ ثمانية كيلو مترات، بطريقي القاهرة - الفيوم، والقاهرة - الإسكندرية، تنفيذًا لتعليمات محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حامد مصطفى رئيس قطاعات الشبكات بمتابعة كافة الاستعدادات التي أجرتها كافة القطاعات المعنية بعملية تأمين التغذية الكهربائية لهذا الحدث العالمي الكبير.

توجيه ماكينات الطوارئ وتوزيعها بالمواقع المختلفة بعد دراسة الاحمال المطلوبة

من جانبه، تابع المهندس بهجت عبد الحليم رئيس قطاع شبكات الهرم، والمهندس محمود صبحي مدير عام شبكات الهرم 2، والمهندس حنفي محمود مدير عام تحكم الهرم، والمهندس أشرف أبو اليزيد رئيس قطاع ورش السبتية ووسائل النقل، والمهندس السيد عبد ربه مدير إدارة الطوارئ كافة الاستعدادات، التي أجرتها الإدارات المختلفة لتأمين التغذية الكهربائية لهذا الحدث الكبير.

وأشرف عبد الحليم بشكل كامل، على توجيه ماكينات الطوارئ وتوزيعها بالمواقع المختلفة، بعد دراسة الأحمال المطلوبة والتجهيزات الفنية لكل موقع من تلك المواقع المختلفة للاحتفالية، والتنسيق مع الشركة المنظمة.

الاستعانة بـ 12 مولدًا احتياطيًّا بقدرات مختلفة لتأمين التغذية

وأشار المصدر إلى تولي الإدارة العامة لشبكات كهرباء الهرم 2 بقيادة المهندس أمير أحمد سامى رئيس قسم الصيانة، والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات، ومهندسي إدارة الطوارئ والتحكم بالهرم، عملية تأمين التغذية الكهربائية للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بالاستعانة بـ 12 مولدًا احتياطيًّا بقدرات مختلفة لتأمين التغذية الكهربائية لنقطة الانطلاق والوصول، وست نقاط بخط السير وأكشاك الإنارة العامة.