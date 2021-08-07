تخصيص 45 مليون جنيه لصيانة معدات النظافة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، في تصريحات صحفية، تخصيص مبلغ 45 مليون جنيه، لصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية أعطالها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكشف محافظ الغربية عن زيادة عدد أسطول سيارات نقل المخلفات بمراكز سمنود، زفتى، بسيون، بعربات مكابس 40 طنًا، حتى تكون قادرة على نقل كافة المتولد اليومي وعدم وجود أي تراكمات، موجهًا برفع وإزالة التراكمات والانتهاء من رفع كفاءة الخطوط بمصانع التدوير، ووضع برنامج زمني لإضافة خط كوري جديد بمصنع المحلة.

كما شدد محافظ الغرببة على استكمال أعمال رفع الكفاءة ضمن البروتوكول المتفق عليه، إلى جانب مراجعة الموقف الحالي للمدفن الصحي، وإيجاد بديل جديد خلال السنتين المقبلتين.

آليات النهوض بمصانع تدوير القمامة

وكشف محافظ الغربية عن وضع آليات للنهوض بمصانع تدوير القمامة بدفرة والمحلة الكبرى والمدفن الصحي بالسادات، مشيرًا إلى أهمية رفع وإزالة التراكمات والانتهاء من رفع كفاءة الخطوط، ووضع برنامج زمني لإضافة خط كوري جديد بمصنع المحلة، واستكمال أعمال رفع الكفاءة ضمن البروتوكول المتفق عليه إلى جانب مراجعه الموقف الحالي للمدفن وإيجاد بديل جديد خلال السنتين المقبلتين.

وأشار محافظ الغربية إلى الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، في إطار سعي الدولة لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين والحد من ارتفاعها والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار حملات الجهات التنفيذية على المطاعم والمقاهي والكافيهات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.