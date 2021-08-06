الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف أغسطس.. والأمطار بعيدة عن القاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مصر مستمرة حتى الغد، حيث تسجل درجات الحرارة 42 درجة على القاهرة، ومن 44 لـ45 درجة على جنوب البلاد، بينما السواحل الشمالية فتتراوح ما بين 34 لـ35 درجة مئوية.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة dmc، أنه بداية من الأحد المقبل تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، يتراوح ما بين درجتين لثلاث درجات، ويستمر هذا الانخفاض حتى الأربعاء المقبل، حيث تسجل العظمى على القاهرة ما بين 38 لـ39 درجة، لافتة أن الحرارة سترتفع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع.

وأكدت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، على أن الموجة الحارة ستبقى حتى منتصف أغسطس الجاري، بينما المنتصف الثاني من الشهر ستنخفض الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية، كما أن فرص الأمطار الرعدية مستمرة على جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر وحلايب وشلاتين، وسقطت بالفعل أمطار أمس، وتستمر حتى السبت المقبل، وهي بعيدة تماما عن القاهرة.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر ومختلف دول العالم متأثرة بموجة شديدة الحرارة، مثل دول شرق وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، كما أعلنت اليابان بتسجيل درجات حرارة مرتفعة، كما وصلت الحرارة في كندا لـ50 درجة، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم.

وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 42 والصغرى 29.

الإسكندرية العظمى 36 الصغرى 26.

مرسى مطروح العظمى 34 والصغرى 26.

سيوة العظمى 42 والصغرى 25.

بورسعيد العظمى 35 والصغرى 27.

دمياط العظمى 34 والصغرى 26.

الإسماعيلية 41 الصغرى 24.

السويس العظمى 40 والصغرى 26.

العريش العظمى 37 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.