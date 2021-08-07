وقف أعمال تركيب برج محمول على برج ههيا المائل بالشرقية

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أن المحافظ الدكتور ممدوح غراب يفحص مشكله عقار ههيا المائل، ويقوم بمراجعة الأوراق والموافقات وتقرير الاستشاري المقدم من مالك العقار، مشيرة إلى أنه قرر وقف أعمال تركيب وإزالة برج محمول.

وأشارت «عبدالعظيم» إلى أن المحافظ قرر تشكيل لجنه فنية تضم مديرية الإسكان وجميع الجهات والأطراف المعنيه (إدارة شؤون البيئة بالديوان العام - الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ههيا - الشؤون القانونيه بالديوان العام)، للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات التي أدت إلى حدوث ميل في البرج.

وأضافت المتحدثة الرسمية، أن محافظ الشرقية لن يسمح بالإضرار بمصلحة السكان، وأن أي قرار سيُتخذ من قبل المحافظ سيكون بناءً عن تقرير اللجنة الفنية والمحددات والضوابط، وما ينص عليه القانون.

وتابعت، بأن المحافظ وجه ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام بتوفير مكان بديل لإقامة برج المحمول، نظراً لوجود مخالفات هندسية وإنشائية بالعقار المائل، كما كلف رئيس مدينة ههيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أرواح المواطنين.

وأكدت أنه فور انتهاء محافظ الشرقية من فحص ملف برج ههيا المائل ومراجعة أوراقه، سيتم نشر القرار الخاص به على الصفحة الرسمية للمحافظة.