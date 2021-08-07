«بواب المعدة».. فريق طبي بقنا العام ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إجراء جراحة ناجحة لطفل رضيع يعاني من عيب خلقي بـ«بواب المعدة»، أدَّى إلى تضخُّم بالعضلات، مما جعله دائم الترجيع مع نقص مستمر في الوزن.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى العام، وبناء على تعليمات الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، بتقديم أقصى الخدمات العلاجية للمرضى المترددين على المستشفى على مدار الساعة.

فريق العمل

وضمَّ الفريق الطبي، كلًا من الدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور محمد لطفي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمود القهيوي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد رضوان طبيب الجراحة، والدكتور عبد الرحيم محمد طبيب الجراحة.

وتكون فريق التخدير من الدكتور عادل علي استشاري التخدير ومدير قسم العمليات، والدكتور مصطفي عبد اللاه أخصائي التخدير.

معاناة من تضخم العضلات

من جانبه، صرّح مدير المستشفى، بأنّ الطفل كان يعاني من ترجيع مستمر مع نقص في الوزن وجفاف، مشيرًا إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين وجود عيب خلقي ببواب المعدة، عبارة تضخُّم بعضلات بواب المعدة، فوضع بالحضَّانة، وتم إعطاؤه العلاج اللازم والارتواء بالمحاليل والتغذية عن طريق الوريد المركزي.

جراحة ناجحة ومتابعة مستمرة

وأجرى الفريق الجراحة للطفل بالمستشفى، حتى أصبح بحالة جيدة وعاد للرضاعة الطبيعة، لكنه سيكون تحت إشراف طبي كامل من قِبل مجموعة متخصصة من الأطباء حتى مثوله للشفاء التام والخروج من المستشفى وإجراء المتابعات اللازمة حتى بعد الشفاء.