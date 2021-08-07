«صداقة تيك أوي وحبايبنا كتير».. 10 تصريحات من آخر لقاء لـ دلال عبدالعزيز

في آخر لقاء تلفزيوني لها، حلت الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم السبت، بصحبة الفنانة ميرفت أمين، ضيفتين على الفنان شريف منير وابنته أسما منير، في برنامج «أنا وبنتي»، عبر شاشة «ON» في أكتوبر 2019.

وتحدثت دلال عبدالعزيز، خلال البرنامج، عن علاقتها بالفنانة ميرفت أمين، حيث بدأت علاقة الصداقة بينهما في إحدى الرحلات الجوية خارج مصر، وتطرقت إلى بعض تفضيلاتهما وتفاصيل حياتهما الشخصية، وتستعرض «الوطن» أبرز 10 تصريحات للفنانة الراحلة في آخر لقاء تلفزيوني لها.

1- الجيل ده عايش عصر التيك أواي في الصداقة، بيتعرفوا على بعض ويسيبوا بعض بسرعة، وطبعا دي مش صداقة، لكن الصديقة هي التي تنجبها الأيام والسنين.

2- أحب ميرفت أمين من قبل ما أدخل الوسط، وهي مولودة نجمة، واتصاحبنا في رحلة سفر.

3- ميرفت علمتني ازاي أجيب هدية لسمير غانم لأنها حست إني صادقة في حبي له، ولو حست إني لعبية كانت طنشتني.

4- بالنسبة لمشاركتي في عزاءات كثيرة، فهذا الأمر يرجع إلى طبيعتنا، أنا من الشرقية وتعلمت هذا الأمر من أبي، وكان دائما ما يقول لي روحي العزاء حتى لو متخاصمة مع الشخص ده.

5- من أصدقائنا أنا وميرفت أمين، سمير صبري وشويكار ومديحة يسري ونبيلة عبيد.. حبايبنا كتير.

6- أنا كسولة جدا ولما يجيلي عمل وأعتذر بتسرع عنه، كانت ميرفت أمين تكلمهم وتقول إني اتسرعت في الاعتذار.. أنا بحب الكسل زي العسل، لكن ميرفت أمين نصها إنجليزي ونشيطة.

7- لما فقدت أمي ظلت ميرفت أمين بجانبي دوما، ونفس الأمر تكرر مني تجاهها، فالصديق الجيد هو من يظهر في مثل هذه المواقف.

8- محصلش بيني وبين ميرفت أمين غيرة، ولو حد قال عليها كلمة مش فيها آكله، ولو حد زعلها أتخانق معاه وبعد كده أبدأ أعرف إيه اللي حصل.

9- سلبيات السوشيال ميديا بقت أكتر من إيجابياتها، مع إنها مكنتش معمولة عشان كده، ولما يطلعوا شائعة عن فلان إنه مات، إيه الفايدة؟

10- الستات بتراعي بعض أكتر من الرجالة، لأنها طبيعتنا، بنتكلم مع بعض في اللي اشتريناه ولو رتبنا الدولاب.. اللت والعجن ستاتي.