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«التعليم»: استمرار تلقي تظلمات الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس الجاري

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الوطن
05:27 م | السبت 07 أغسطس 2021
"التعليم" استمرار تلقى تظلمات الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس الجاري

"التعليم" استمرار تلقى تظلمات الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس الجاري

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020-2021، مستمرة حتى الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.

وقالت الوزارة إنه تقدم حتى الآن 2886 طالبا وطالبة في جميع النوعيات بطلبات للإطلاع بإجمالي عدد أوراق امتحانية 6815 ورقة تمثل 110 مواد وتخصصات.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، يوم الخميس الموافق 2021/7/29 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/12.

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