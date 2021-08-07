تنسيق مدارس التعليم المزدوج بالمنيا.. من 140 إلى 240 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، عن الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع مراكز المحافظة، للعام الدراسي 2021/ 2022، ويبدأ من 140 درجة حتى 240 درجة.

أولاً: تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج الصناعي:

1/ مدارس التعليم الصناعي للميكانيكا والإصلاح: المنيا 175 درجة، ملوي 175 درجة.

2/ مدارس التعليم الصناعي للكهرباء بالمنيا 180 درجة.

3/ مدارس التعليم الصناعي للملابس بالمنيا 170 درجة، ملوي 160 درجة، ديرمواس 160 درجة.

4/ مدارس التعليم الصناعي لنجارة الأثاث بالمنيا 178 درجة.

ثانياً: تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج التجاري:

1/ مدارس التعليم التجاري مساعد فني إداري: ملوي 210 درجة، ديرمواس 210 درجة.

2/ مدارس التعليم التجاري سكرتارية طبية بالمنيا 240 درجة.

ثالثاً: مدارس التعليم والتدريب المزدوج :

المدرسة الفندقية المتقدمة بشرق النيل بالمنيا، مطعم 230 درجة، طاهي عام 230 درجة.

مدارس العناني الزراعية بأبوقرقاص بساتين 140 درجة، إنتاج دجاج 140 درجة.

مدارس المنيا الزراعية للصناعات الغذائية: 140 درجة

وقرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2020/ 2021 من 230 درجة إلى 225 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة، وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحاً أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ في الفترة من 14 حتى 31 أغسطس الجاري.

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