إلهام شاهين تكشف لـ«الوطن» تفاصيل زيارتها الأخيرة لدلال عبد العزيز

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت حريصة على زيارة دلال عبدالعزيز في المستشفى، للاطمئنان عليها، بحكم الصداقة القوية التي كانت تربطهما.

وأوضحت إلهام في تصريحات لـ«الوطن»، أثناء زيارتي الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز، كنت أتمنى من الله أن تنهض لنا بالسلامة، مضيفة: شاهدتها آخر مرة وهي تجلس تحت جهاز الأكسجين، ولم تكن تعلم وقتها، أن زوجها الفنان سمير غانم توفى، وكان حديثها قليل جدا، بسبب الجهاز، وكنت اتمني ان تقوم لمحبيها وجمهورها بالسلامة، لكن أمر الله.

وأضافت إلهام: إيمي ودنيا كانتا متواجدتان مع والدتهما في المستشفى باستمرار، مشيرة إلى أنهما أثبتتا مقدرتهما على تحمل المسؤولية، متوجهة بالدعاء إلى الله أن يصبرهما على فراقها ووالدهما.

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح اليوم، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدا، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ومن المقرر أن توارى الفنانة الراحلة الثرى، بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة، حيث إن الفنان الكبير سمير غانم، نُقل إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.