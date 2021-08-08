الأصل والطيبة والجدعنة.. صفات أجمع عليها الفنانون في رثاء دلال عبدالعزيز

تحولت صفحات نجوم الفن عبر السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء للفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مضاعفات كورونا.

وأجمع العديد من الفنانين على صفات تحلت بها دلال عبدالعزيز، وهي الأصل والطيبة والجدعنة

يسرا عن دلال عبدالعزيز: بنت الأصول السند

وقالت يسرا عن الراحلة عبر انستجرام «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم والزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها.. يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت والأم والصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك ويربط على قلب بناتك فراقك أنتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ليلى علوي: دلال جدعة أوي

وقالت الفنانه ليلى علوي في نعيها لدلال عبدالعزيز «امبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعة جدا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقة في مكالماتها».

وأضافت: «ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهم ويصبرهم، اختبار صعب، قلبي معاهم. ربنا يخفف عنهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله».

سميره سعيد: دلال صاحبة واجب

وكتب الفنانة سميرة سعيد: «الله يرحمك ويرحم روحك الطيبة… كنت دائما وأبدا فنانة صاحبة واجب… تعازي لكل العائلة فردا فردا والله يصبركم على فراقها… وإنا لله وإنا إليه راجعون، دلال عبدالعزيز».

إلهام شاهين: رحلت الست الجدعة

وقالت إلهام شاهين عن دلال عبدالعزيز عبر «انستجرام»، «رحلت الصديقة الغالية والست الجدعة وأطيب إنسانة.. الفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. صداقة طويلة وعشرة عمر حلوة.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب.. ويصبر بناتها دنيا وإيمى الغاليين أولاد الغاليين جدا جدا جدا على قلبى.. الله يرحم سمير ودلال».

غادة رجب: رحلت من تملك الحب والخير

وقالت عنها غادة رجب «الأم والصديقة والقريبة صاحبة الضحكة الصافية والدعوة اللي من القلب، أم بكل معنى الكلمة، إنسانة بكل معنى الكلمة، حياة مليانة حب وخير ومش حقدر أوفيكي حقك شكرا على كل حاجة عملتيها معايا، مع أن مفيش بنت بتشكر أمها وأنتي كنتي أم حقيقي ليا».

وفاة دلال عبدالعزيز

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز صباح السبت، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

وتقام صلاة الجنازة اليوم الأحد، على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ومن المقرر أن توارى الفنانة الراحلة الثرى، بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة، حيث إن الفنان الكبير سمير غانم، نُقل إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.