أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-8-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المحلية، اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، وفقًا للأرقام المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي أكدت أن الأسعار مستقرة منذ بداية الشهر الجاري.

أسعار الدواجن اليوم

وتحرص الكثير من ربات البيوت على معرفة أسعار الدواجن في السوق المحلية، باعتبارها واحدة من أهم الأطباق الرئيسية على موائد المصريين، وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال أسعار السلع الغذائية، أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، في الأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء سجل في المزرعة ما بين 24 و25 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 27 و30 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، اليوم، عند 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم، نحو 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.