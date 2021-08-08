ضاحي: تدخل رئيس الوزراء وراء حل مشكلة أرض أبراج المهندسين ببني سويف

قال المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، إنه زار موقع نادي المهندسين في بني سويف، بعد توليه مهام النقابة، وكان وضعه لا يليق بمكانة المهندسين، حيث كانت منشآته مهجورة وتفتقد لمظاهر الحياة، بينما اليوم، تغيرت الأمور بعد أن تضافرت كل الجهود من أعضاء المجلس الأعلى ولجنة النوادي بالنقابة العامة ومجلس نقابة بني سويف، ومن قبل كل هؤلاء دعم الدكتور محمد هانئ غنيم، ووجوده على رأس قيادة المحافظة، وتواصله مع النقابة الفرعية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد ثروت، وتذليل كل العقبات التي كانت تصادفنا سواء كانت فيما يخص أرض مشروع أبراج المهندسين والتي زاد عمرها عن 16 عاما، أو أرض النادي الجديد أو أي عقبات إدارية تواجه تطوير النادي القديم.

جاء ذلك أثناء كلمة النقيب التي ألقاها في افتتاح نادي مهندسي بني سويف بعد التطوير بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، والنائب بلال حبشي نائب المحافظ.

وتابع «ضاحي»: «لم تحل مشكلة أرض أبراج المهندسين بالمحافظة إلا بعد توجيهات وتدخلات من رئيس الوزراء، ولم تنفذ هذه التعليمات إلا في عهد الدكتور محمد هانئ غنيم»، مؤكدا أن سواعد المهندسين من أهم الأسباب الرئيسية فيما تشهده البلاد من تقدم وبناء مشروعات قومية عملاقة.

كان المهندس هاني ضاحي، والدكتور محمد هانئ، وضعا حجر الأساس لنادي جديد للمهندسين ببني سويف وافتتحا نادي المهندسين بكورنيش النيل بعد تطويره ووضعا حجر الأساس لمشروع أبراج المهندسين شرق النيل.

وحضر الفاعلية كل من المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، والمهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.