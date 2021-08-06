تعرف على درجات الحرارة غدا في محافظة القليوبية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، درجات الحرارة غدًا السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، ومنها محافظة القليوبية، والوجه البحري.

وتسجل درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت في القليوبية والقاهرة الكبري 42 درجة مئوية، وفقا للأرصاد الجوية، مع استمرار موجه الحر التي تشهدها القليوبية، التي تشهد ذروتها نهارا وحتى ساعات الليل الأولى، وسط اختفاء نسمات الهواء بمناطق نهر النيل والمجاري المائية، التي يهرب إليها المواطنين للتنزه والتقليل من حدة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة.

درجة الحرارة غدا في القليوبية

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة غدا السبت في القليوبية تصل إلى 42 درجة مئوية مع وصول نسبة الرطوبة إلى 56% على أن تكون الدرجة الصغرى للحرارة غدا بالقليوبية 26 درجة مئوية.

طقس القليوبية غدا مرتفع الحرارة

وتشهد محافظة القليوبية، ومدنها المختلفة، موجة ارتفاع في درجة الحرارة لعدة أيام، تسببت في إحجام المواطنين عن السير بالشوارع نهارا، للابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة.

حالة درجة الحرارة غدا بالقليوبية

ويسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على محافظة القليوبية، ضمن إقليم القاهرة الكبرى، وفق خبراء الأرصاد، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، بالإضافة لوجود نشاط لحركة لرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة بالقليوبية

ويأتي ذلك مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي أعلنتها، حيث أعلنت استمرار ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، ومنها القليوبية لمدة أسبوع كامل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وكذلك محافظات الوجه البحري، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء ومحافظات الصعيد في الجنوب، مع ارتفاع في نسب الرطوبة.