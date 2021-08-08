س و ج عن اختبارات القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكونولوجيا الطاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل المتعلقة باختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، للعام الدراسي 2021/2022.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات في صيغة سؤال وجواب عن اختبارات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة:

متى تبدأ اختبارات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح؟

تبدأ الاختبارات اليوم الأحد وغدا الاثنين 8 و9 أغسطس 2021.

كيف يتم عقد الاختبارات؟

تعقد الاختبارات إلكترونياً.

أين تعقد الاختبارات؟

تعقد الاختبارات في مراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية.

وماذا سيتم عقب النجاح في الاختبارات؟

سيتم ترتيب الطلاب الناجحين تنازليًا لإجراء الاختبارات البدنية والرياضية والكشف الطبي والنفسي، وسيتم اختيار 60 طالبًا.

ومتى يتم فتح باب التقدم للمدرسة؟

يتم فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب، للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، موضحة أنه بالنسبة للطلاب الذين انطبقت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات التعليمية سيتم عقد الامتحان يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 أغسطس الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة موقعها الإلكتروني الرسمي، لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة، لافتة إلى أن التقديم للمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، يتم على أساس درجات الطالب التي حصل عليها في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فقط.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى أي نسخ متداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها مسربة قبل التعديلات وليست النسخ النهائية.

وأضافت الوزارة، أن الكتب النهائية لم تعتمد بعد وهي في مرحلة المراجعة والتعديل، موضحة أنها تفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى خاصة الصف الرابع الابتدائي، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها.