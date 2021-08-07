لجنة اختبارات القدرات: 50 ألف طالب سجلوا حتى الآن بواقع 80 ألف رغبة

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات التابعة لوزارة التعليم العالي، إنّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا لخوض اختبارات القدرات حتى صباح اليوم، قرابة 50 ألف طالب بواقع 80 ألف رغبة للامتحان، علما بأن باب التسجيل مفتوح منذ 3 أيام، حيث أنّ من حق كل طالب التسجيل في أكثر من رغبة.

وأضاف «قنديل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم السبت، أنّه يوجد 11 تخصص يُسمح للطلاب للتسجيل فيهم، مثل الفنون التطبيقية والإعلام والفنون الجميلة وفنون وعمارة، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وكل كليات التربية النوعية، والجامعات التكنولوجية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والسياحة والفنادق، والتمريض، إضافة للمسرح التربوي بجامعة المنصورة.

وأشار إلى أن طبيعة هذه الاختبارات مهارية مثل التربية الرياضية والفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والموسيقية، وهناك اختبارات معرفية ولغات، ويتم تصحيحه مثل «بابل شيت»، موضحا أن آخر موعد للتسجيل 19 أغسطس، ومن المحتمل مده يوم أو يومين.