استعانت بكرسي متحرك.. تفاصيل زيارة دلال عبدالعزيز لشقيق إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، موقفا إنسانيا للفنانة دلال عبدالعزيز، أثناء فترة احتجاز الأخيرة بالمستشفى وقت علاجها من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية لها مع تلفزيون «الوطن»، إن شقيقها أمير أصيب بكسر في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى الذي تتواجد فيه دلال عبدالعزيز، مضيفة أن الأخيرة حينما علمت بوجوده نزعت قناع الأكسجين عن وجهها وأحضرت كرسيا متحركا للذهاب إلى أمير شاهين للاطمئنان عليه.

وأكدت «إلهام»، أن الفنانة الراحلة ذهبت بالفعل إلى غرفة أمير شاهين، وحرصت على الاطمئنان عليه ودعت له بالشفاء العاجل.

وكانت دلال عبدالعزيز، قد وافتها المنية، صباح أمس السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، وسيوارى جثمانها الثري بمقابر الوفاء والأمل التي شهدت دفن جثمان زوجها الفنان الراحل سمير غانم.