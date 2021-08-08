«CBC» تعتذر عن إذاعة «هزر فزر» الأحد والاثنين حدادا على دلال عبدالعزيز

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة «سي بي سي»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أسرة برنامج «هزر فزر» وإدارة قنوات «سي بي سي»، تعتذر عن إذاعة الحلقات الجديدة من البرنامج مع أبطال مسلسل «في بيتنا روبوت»، الأحد والاثنين، حدادًا على وفاة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز بطلة المسلسل.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد وافتها المنية، صباح أمس السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر أن تشيع جنازتها، ظهر غدا الأحد ، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، علي أن يواري جثمانها الثري بمقابر الوفاء والأمل التي شهدت دفن جثمان الفنان الراحل سمير غانم قبل أسابيع عدة.