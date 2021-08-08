فتاة المول ليست الوحيدة.. حوادث مفجعة كان بطلها «ندالة» الأصدقاء

وقائع مفجعة تظهر من حين لآخر في محافظات مصر المختلفة تبين مدى «ندالة» الأصدقاء بعضهم لبعض، والتي وصلت لقيام عدد من الأشخاص بقتل أصدقائهم المقربين إما للمشاجرة معهم أو لسرقتهم أو حتى الغيرة كان آخرها فتاة قتل صديقتها المقربة داخل عيادة في مول شهير بكفرالدوار.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» أبرز جرائم غدر الأصدقاء، وأشهرها على مدار الأشهر الماضية.

قتلت صديقتها بسبب سرقة هاتفها

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل نجلاء نعمة الله فتاة كفر الدوار، داخل مول شهير بمحافظة البحيرة، خنقا وطعنا، على يد صديقتها وشابين، لسرقة هاتفها المحمول و2000 جنيه.

وبدأ محقق النيابة في استجواب المتهمين الثلاثة للوقوف على ملابسات الجريمة، وحرّزت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة.

بائع خضار يقتل صديقه داخل السوق

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة «بائع خضار» لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، لإتهامه بطعن صديقه بسكين داخل السوق، ما أدى إلى مقتل الأخير، بسبب خلافات مالية بينهما.

كان مدير أمن السويس، اللواء رجب عبدالعال، قد تلقى إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول «عمرو زكريا»، 36 سنة، تاجر بسوق «الأنصاري»، جثة هامدة، بسبب إصابته بطعنات نافذة بالصدر.

وأكدت التحريات الأمنية أن خلافا نشب بين «محفوظ سيد محفوظ»، بائع خضروات، وصديقه «عمرو»، بسبب خلافات مالية بينهما، وتشاجرهما على مكان بيع الخضروات بالسوق، قام الأول خلالها بتسديد عدة طعنات للثاني أودت بحياته.

عاطل يقتل صديقه ويسرق مواشيه بالفيوم

هشّم عاطل رأس صديقه بعدما تسلل إلى حظيرة المجني عليه ووجده نائما، ثم استقل دراجة صديقه البخارية واستأجر سيارة وسرق المواشي الخاصة به وفي اليوم التالي حضر تشييع جثمانه وهو يبكي.

وكان قد عُثر على جثة محمود سرحان أيوب (33 عامًا) مقتولًا داخل حظيرة مواشي خاصة به، وتبينّ أنّ صديقه ذهب معه إلى السوق وشاهده وهو يبيع مواشي ويجني أرباحها، فقرر سرقته وتسلل إلى المزرعة وهشم رأس صديقه بحجر ثم استقل الدراجة البخارية الخاصة بالقتيل واستأجر سيارة وسرق الماشية وباعها في أحد الأسواق باليوم التالي مُعللًا ارتكابه للواقعة بمروره بأزمة مالية وحاجته إلى النقود.

عامل يقتل صديقه بسبب «البلايستيشن» في دار السلام

تخلص عامل بمنطقة دار السلام بالقاهرة من صديقه، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف أثناء ممارستهما لعبة «البلايستيشن» في محل «سايبر»، وسدد له طعنة نافذة بالصدر أسقطته جثة هامدة.

وكشفت التحريات أنّ الضحية يدعى أحمد، 25 سنة، قتل على يد صديقه، وتبين من التحريات أن الجريمة وقعت بسبب نشوب خلافات بين المجني عليه والجاني، بسبب لعب البلايستيشن، وقام المتهم بطعن صديقه بمطواة.

نجار يعترف بتفاصيل قتل صديقه: بسبب ألفين جنيه

أنا قتلته علشان قال مش هديك فلوس، وتخبط رأسك في الحيط.. بهذه الكلمات اعترف نجار، بتفاصيل قتل صديقه خنقا داخل شقة الضحية ببني سويف.

وكشف قطاع الأمن العام، غموض واقعة العثور على جثة متحللة لمسن في منزله ببني سويف، وتبين من التحريات أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه اقترضها منه المجني عليه ثم تهرب من سدادها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بلف كوفية كان يرتديها المجني عليه حول رقبته، فأودى بحياته وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وهرب.