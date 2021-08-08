الصحة توضح خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّها ستستقبل لقاح جونسون آند جونسون في مصر فجر اليوم، موضحة خطوات الحصول على لقاح جونسون أند جونسون في مصر، كما طالبت المواطنين بالتسجيل على موقع لقاح كورونا في مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، وسرعة حجز اللقاح للمساهمة للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تنفيذ خطة الدولة بتطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021.

خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما يلي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- يملأ المواطن البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- يستقبل الشخص رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- يحصل المواطن على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

126 مركزا لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وحذّرت وزارة الصحة والسكان، أي جهة تروج لنفسها بأنّها المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، موضحة أنّها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأي مؤسسة أو منشأة تروج لنفسها بذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها، وخصصت وزارة الصحة والسكان مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج للقاحات كورونا.

وجرى تجهيز 126 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاحات، حيث تسعى الدولة لتنويع مصادر اللقاحات خاصة للمسافرين، لتسهيل مهمة السفر عليهم إلى الدول التى وضعت قيودا وإجراءات لدخولها.