بينها «صافي الدخل».. بيانات مطلوبة لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2»

بدأ حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، من اليوم الأحد، ويستمر حتى 14 أغسطس الحالي، وذلك للمواطنين من ذوي الهمم فقط، بينما يبدأ الحجز لجميع المواطنين، متضمّنا ذوي الهمم، من 15 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل، وترصد السطور التالية البيانات المطلوب إدخالها عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عند الحجز، وذلك وفقا لكراسة الشروط.

البيانات المطلوب إدخالها عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عند الحجز

يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع www.shmff.gov.eg، ويتبع العميل الخطوات التالية:

1- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

2- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

3- إضافة المستندات التالية، بصيغة PDF بحد أقصى 2MB، لتحميلها على الموقع بملف واحد، وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا).

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو اشتراك النقابة، شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية، مدة مزاولة العمل.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، ومياه».

5- حال سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة، دون التخصيص أو الاستفادة، يشترط تقديم مستند يفيد بسحب مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.