" السعيد" يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بجامعة بنها

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين، نائب رئيس الجامعة السابق، اجتماعاً، اليوم، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة ببنها.

واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور السعيد حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات، وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيراً إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الهندسة ببنها ضمت كلاً من الدكتور السيد عبدالفتاح القصبى الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور أحمد سليمان حزين، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية.

وفي وقت سابق، كرّم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء، طوال فترة عمادته للكلية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عُقد برئاسة "السعيد"، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم السعيد وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور عارف سليمان على ما قدمه للجامعة وكلية الهندسة ببنها خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليه عمادة الكلية.

كما كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطري وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية.