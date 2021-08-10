لطلاب تكافل وكرامة.. اليوم آخر موعد للتقديم على منحة الجامعة الأمريكية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، آخر موعد أمام طلاب «تكافل وكرامة» المتفوقين فى الثانوية العامة، للحصول على منحة دراسة جامعية كاملة في العام الجامعي 2021-2022، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عبر موقعه الرسمي، أنه يقدم عددا من الفرص لمنح دراسة جامعية لمدة 4 سنوات أو خمس سنوات، قد يسبقها سنة تمهيدية «حال التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل»، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

7 جامعات مشاركة في منحة البرنامج

وأعلنت الجامعة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني؛ أن هناك 7 جامعات مشاركة في المنحة التي سيقدمها البرنامج، وهي كلٌ من جامعات: «القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة»، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة «زويل».

شروط التقديم على المنحة

وأوضحت الجامعة الأمريكية أن هناك عدة شروط لتقديم طلاب «تكافل وكرامة» على المنحة، تشمل ما يلي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدا بإحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس steam طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2020، بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- تقديم كل المستندات التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- يجري قبول طلاب الشعبة الأدبية من ذوي الإعاقة فقط.

- يشترط للطلاب من ذوي الإعاقة الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.