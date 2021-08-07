«التموين»: 1350 محلا مشتركة في الأوكازيون الصيفي حتى الآن

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وصول عدد المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2021 حتى الآن لظ1350 محل وذلك في اليوم السادس من بدء الأوكازيون، مؤكّدًا أنَّ هذا الرقم قياسي، خاصة أنَّ الأوكازيون لم يمر عليه حتى الأن سوى 6 أيام فقط منذ انطلاقه في 2 أغسطس من الشهر الجاري.

تزايد إقبال المواطنين على أوكازيون الصيف 2021

وأوضح «خليل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ نسبة إقبال المواطنين على الأوكازيون عالية، مؤكّدًا أنَّ تزايد إقبال المواطنين مع الأوكازيون أدى إلى رواج لحركة التجارة في الأسواق وهو الهدف الأساسي للأوكازيون كل عام، موضحًا أنَّ نسبة التخفيضات على الأسعار خلال الأوكازيون وصلت حتى 60% تخفيض على السلع والمنتجات المعروضة في المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي.

وأكّد أنَّ نسبة التخفيض يعلنها كل محل على حده بناء على المعروض والمخزون لدى المحل، حتى يتخلص من السلع المتراكمة لديه في المخازن، مشددًا على أنَه لا إلزام على الإطلاق من قبل الوزارة للمحلات بالإعلان عن نسبة تخفيض محددة.

الفرصة لا تزال متاحة أمام المحال للاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2021

وذكر أنَّ الفرضة حتى الآن متاحة أمام المحال التجارية التي لم تشترك في الأوكازيون الصيفي 2021، من خلال تقدم المحال بطلب إلى مديرية التموين التابع لها المحل والكائنة في نطاق دائرته، حيث أن الأوكازيون الصيفي مستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.