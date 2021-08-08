اليوم.. بدء تسليم 720 وحدة في مشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 8/8/2021، وحتى يوم الأربعاء 8/9/2021، في تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق أكتوبر، مشيراً إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 225 و226، اليوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 197 و198 و199، غداً الإثنين 9/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 172 و168 يوم الثلاثاء 10/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 5/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و100، يوم الأحد 15/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 208 و209، يوم الإثنين 16/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185 و177، يوم الثلاثاء 17/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 6/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 102 و98، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 183، 184، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185 و177، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 7/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 188 و189 و200، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 201 و202 و203، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 227 و204 و205 و206، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 8/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.