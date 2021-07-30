استكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تهدف لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، نظرا للإقبال الكثيف التي شهدته المرحلة الأولى من المبادرة نفسها، خلال نوفمبر من العام الماضي.

ولكن هناك اختلافا ما بين الوحدات السكنية، ضمن مرحلتي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث إنه عند طرح المرحلة الأولى من المبادرة، كانت بفائدة 8%، وسداد لمدة 20 عاما كحد أقصى، ولكن المرحلة الثانية من المبادرة، تقع ضمن المشروعات السكنية، التي تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما.

وأعلن البنك المركزي رسميا، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أماكن طرح وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أماكن طرح وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

1- لمحدودي الدخل

سيتم طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط.

2- لمتوسطي الدخل

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيتم طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).