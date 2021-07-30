رابط حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان طرح وحدات سكنية عدة، خلال الأيام المقبلة، حيث سيتمّ طرح وحدات سكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتى أطلق المرحلة الأول من مبادرة «سكن لكل المصريين»، نهاية العام الماضي، للمواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

ونظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة «سكن لكل المصريين»، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، وذلك تماشيًا مع خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشأن توفير حياة كريمة ملائمة للمواطنين.

ويعد طرح المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، أول إعلان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، للتمويل العقاري، بسعر عائد 3% لمدة 30 عاماً.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، عن رابط حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، كي يستطيعوا الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية.

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتمّ حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

ووفقًا لما أصدرته وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن الدخول على رابط حجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين، من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر، أنَّ طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، يعد تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، والتي تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر، وذلك نطرًا لانخفاض سعر الفائدة، والسداد لسنوات طويلة الأجل.