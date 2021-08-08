سوهاج: قطاع التعليم نال نصيب الأسد من أعمال «حياة كريمة» بالمحافظة

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي نال منها قطاع التعليم نصيب الأسد في محافظة سوهاج، حيث يوجد ما يقرب من 125 مدرسة دخلت الخدمة في بداية العام الدراسي الجديد، حيث تم اختيار الأماكن التي ستستفيد من المبادرة بناء على الاحتياج الفعلي والحقيقي للمواطنين داخل هذه القرى، وتم عمل دراسة ميدانية للوقوف على الاحتياجات، سواء المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية، والمدارس الفنية بكل أنواعها وكان يوجد نوع من الحاجة الملحة لهذه المدارس في القرى المختلفة.

وأضاف وكيل «تعليم سوهاج» خلال حديثه مع أحمد الأفيوني، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «حياة كريمة» أتاحت لمحافظة سوهاج ما لم يتح منذ أكثر من 30 عاما، وما تم بناؤه الفترة الأخيرة بداية من 2014 وحتى هذا الوقت يعادل ما بُني في فترة كبيرة من الزمن وأصبح الآن عند المرور من أي قرية نجد صرحا من صروح التعليم، وهناك نوع من التعاون الوثيق والمثمر بين الأهالي والمواطنين ومديرية التربية والتعليم وأي وزارة من الوزارات الخدمية، نظرا لاحتياجهم لهذه الاحتياجات بمناطقهم.

وأوضح المهندس سيد أبو عقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء بالفعل من 29 مدرسة تضم 416 فصلًا دراسيًا بتكلفة 160 مليونًا و400 ألف جنيه، منها 10 مدارس بمركز البلينا، و5 مدارس بمركز المنشأة، و4 مدارس بمركز دار السلام، و4 بمركز جرجا، و2 بمركز المراغة، و2 بمركز طما، و2 في ساقلتة.

وأشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن عدد المدارس التي يجري بها العمل الآن 62 مدرسة، تضم 756 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 346 مليون جنيه، منها 12 مدرسة بمركز البلينا، و17 مدرسة بمركز جرجا، و9 مدارس بالمنشاة، و6 مدارس بالمراغة، و8 مدارس بطما، و4 بساقلتة، و6 بدار السلام.