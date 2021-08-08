مترو الخط الثالث: عودة العمل بالمحطات الـ4 الموقوفة الأربعاء المقبل

أعلنت شركة RATP الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث - الخط الأخضر، عن توقف العمل بـ4 محطات من ظهر السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، وحتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن ذلك بسبب لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد ولضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بتلك الإنشاءات، حيث سيكون العمل متوقفا في محطات عدلي منصور والهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب، موضحة أنها تقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

مترو الخط الثالث: تعليق العمل بـ4 محطات بسبب أعمال تشييد وبناء محور مسطرد

وقالت شركة RATP الفرنسية، في بيان رمسي لها، إن مترو الخط الثالث، يقوم يوميا بتقديم خدمات متميزة للجمهور، علاوة على أن جميع القطارات العاملة على هذا الخط مكيفة تماما، منوهة إلى أنها ستدير الخط الثالث - الخط الأخضر، لمدة 15 عاما، مؤكدة على أن الشركة حريصة على توفير الراحة لجموع الركاب.

مترو الخط الثالث: نعمل على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين

وأشارت شركة RATP الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث، إلى أنه يوم الأربعاء المقبل سيعود العمل بالمحطات الـ4 «عدلي منصور - الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب»، في تمام الساعة الـ7 صباحا، مؤكدة على أن باقي المحطات في الخط الثالث تعمل بصورة منتظمة وطبيعية ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة مسير القطارات، موضحة أن العمل منتظم من محطة العتبة وحتى محطة هشام بركات دون حدوث أي مشكلات.

مترو الخط الثالث: العمل يعود لـ4 محطات المتوقفة يوم الأربعاء المقبل

وأوضحت شركة RATP الفرنسية، أن مترو الخط الثالث، قام بوقف العمل بـ4 محطات، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في منطقة مسطرد، لافتة إلى أن وزارة النقل نسقت مع محافظة القاهرة لتسيير أتوبيسات نقل عام خلال الـ4 أيام لمستخدمي هذه المحطات تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال المشار إليها.