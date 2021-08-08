«الصحة» تدعم مستشفيين بالشرقية بأجهزة وخزانات أكسجين بـ25 مليون جنيه

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية،، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وذكر أن الوزارة دعمت مستشفيي ههيا المركزي، وديرب نجم المركزي بجهازي أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين جنيه، ودعم مستشفيات المحافظة بـ14 خزان أكسجين، لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية بلغت 15 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وفي هذا الإطار، شن قطاع تموين العاشر من رمضان حملات تفتيشية ورقابية لضبط المخالفين، ما أسفر عن تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة، وذلك لقيامه بتجميع سلع تموينية بقيمه 3110 جنيهات، بما يعادل 377 كيلو جراماً سكر تمويني.

كما محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقام عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بحملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس وشرطه المرافق على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بشارع «الدروس»، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الدكتورة سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا ورئيس وحدة العلاقمة، بغلق مركز للدروس الخصوصية بناحية العلاقمة، وتم تشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.