2800 مشروع من «الأورمان» إلى الأسر الأكثر احتياجا في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان، تقديم 88 ألفًا و200 مشروع تنموي، خلال تقديم دورها الخدمي في تنمية المجتمع المصري بمجال الرعاية الاجتماعية، متمثلة بتقديم قروض حسنة وتسليم مواشي منهم في محافظة الدقهلية، 2800 مشروع، وأنَّه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

ممدوح شعبان: هدفنا تحسين دخل الأسر الفقيرة بمشروعات تنموية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنَّ التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ بالاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة مساعداتها

وأضاف «شعبان»، في تصريح صحفي، أنَّ التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية، التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، موضحًا أنَّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة مساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتمّ إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وذكر أنَّ الجمعية إلى جانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية، تتولى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.