«التعليم» تهيب بطلاب الدبلومات الأمريكية الحصول على نتيجة امتحان الـEST

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه يمكن لجميع طلاب الدبلومة الأمريكية في الصف 12 الذين لم يحصلوا على تقرير درجاتهم الرسمي بعد، الحصول على النتيجة اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، مؤكدا على أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الحساب الخاص بهم أو التسجيل على موقع الامتحان والحصول على نسخة مصدقة من تقرير النتيجة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الموقع الإلكتروني للامتحان لم يقم باستيراد التقارير قبل جولة مايو، ولكن لا يزال بإمكان الطلاب طلب النسخة الرسمية، مشددة على ضرورة تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي تم استخدامه في جولة.

«شوقي»: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 يتم دون تدخل أي عنصر بشري

وفي سياق منفصل، أكد وزير التربية والتعليم، أنه يجري حالياً تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً في مراكز مراقبة جيداً، موضحاً أن التصحيح يتم دون تدخل أي عنصر بشري، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة كثفت من جهودها لإتمام عقدت امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن جميع حالات الغش التي تم رصدها تم تحويلها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معها، مشيراً إلى أنه تم عقد الامتحانات ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتابع «شوقي»، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في منتصف أغسطس الجاري، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد ورصد ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحاً أن جميع الدرجات مطمئنة حتى الآن، والتصحيح لا تشوبه شائبه، لافتاً إلى أنه لا صحة لما يثار بشأن حصول نسبة قليلة من الطلاب على 99%.

وكانت وزارة التربية والتعليم، حذرت أولياء الأمور والطلاب من المناهج المتداولة من قبل أصحاب السناتر الخاصة، موضحة أن المناهج الجديدة الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي في مرحلة الإعداد والمراجعة.