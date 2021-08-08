دنيا تحمل النعش ودرة تنفعل على معجب.. 10 مشاهد من جنازة دلال عبد العزيز

شهدت جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عددًا من المشاهد المؤثرة، خلال توديعها لمثواها الأخير، بعد أن توفيت أمس عن عمر ناهز 61 عامًا، وحرص عدد من النجوم على أداء صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد المشير، ثم دفنها بمقابر الأسرة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المشاهد التي حدثت اليوم في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، على النحو التالي:

- حملت دنيا سمير غانم نعش والدتها دلال عبد العزيز برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، قبل أداء صلاة الجنازة.

- تم نقل جثمان الفقيدة دلال عبد العزيز في نفس السيارة، التي نقل فيها زوجها الفنان سمير غانم منذ 80 يومًا.

- أحمد سعد يهرول لأداء صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز بمسجد المشير.

- وصول عربية محملة بالمصاحف وتوزيعها على الحاضرين، ومكتوب خلالها الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز.

- درة تنفعل على أحد الحضور في عزاء الفنانة دلال عبد العزيز، بسبب محاولة أحد المعجبين التقاط صورة «سيلفي» معها دون علمها.

- إلهام شاهين والراقصة دينا وهند عبد الحليم، في نوبة بكاء شديدة.

- حاولت الفنانة دينا الشربيني الهروب من كاميرات المصورين أثناء مشاركتها في جنازة دلال عبدالعزيز

- حاولت ليلى أحمد زاهر التهرب من الكاميرات، خاصة أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة

- بعد أزمة فيلم الإنس والنمس، خالد عبد الجليل وهشام عبد الخالق يتجاهلان أشرف زكي.

- ظهور الثنائيات خلال العزاء منهم، درة وزوجها، هنا الزاهد وأحمد فهمي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.

جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

حرص الفنان أحمد زاهر وبناته، والفنانون أحمد سعد، رامي إمام، سليم سحاب، أشرف عبدالباقي، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، ومحمود الليثي، إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، على أداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

بالإضافة إلى نهال عنبر، وحضور درة برفقة زوجها، سمير صبري، سوزان نجم الدين، شيرين، إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي.

ومنعت أسرة الفنان سمير غانم، وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث توجد إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.