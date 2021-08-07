السيسي يشيد بـ«منتخب اليد»: أعتز بكم وبأدائكم المتميز
كتب:
محمد أبو عمرة
12:35 م | السبت 07 أغسطس 2021
السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالة إلى فريق كرة اليد المشارك في البطولة الأولمبية طوكيو 2020، جاء فيها: «أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020».
وأضاف: «كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة».