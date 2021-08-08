ما هي فاعلية لقاح جونسون مقارنة بباقي اللقاحات؟.. «الصحة» تجيب

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال لقاح جونسون أند جونسون في مصر فجر اليوم، وقالت الوزارة إنها خصصت مجموعة من اللقاحات لأغراض السفر بالخارج، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل المهمة للمواطنين المسافرين لبعض الدول التي وضعت شروط لدخولها، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط كل ما تريد معرفته عن فعالية لقاح جوسنون أند جونسون في مصر وفقا لوزارة الصحة.

فاعلية لقاح جونسون أند جونسون مقارنة بباقي اللقاحات

- تصل فاعلية لقاح جونسون أند جونسون إلى أكثر من 88%، على عكس لقاح استرازنيكا التي تصل فعاليته إلى 79% في مواجهة فيروس كورونا، أما لقاح فايزر فتصل فاعليته إلى 95% بعد تلقي الجرعة الثانية منه، أما سينوفارم فتصل فعالية اللقاح فيه إلى 86%.

- لقاح جونسون أند جونسون في مصر عبارة عن جرعة واحدة بعكس جميع اللقاحات المطروحة وهي عبارة عن جرعتين يفصل بينهم مدة زمنية، لقاح سينوفارم جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، استرزنيكا يفصل بين الجرعتين 3 أشهر، وفايزر جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

- لقاح جونسون آند جونسون يقوم على تكنولوجيا النواقل من الفيروسات الغدية، بعكس لقاحي فايزر وموديرنا، الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال.

- يتميز لقاح جونسون آند جونسون بسهولة تخزينه، حيث يتم التخزين في درجة حرارة عالية من 2 إلى 8 درجات بعكس لقاح «فايزر».

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وقالت الوزارة على المسافرين التسجيل فقط وسيتم الحصول على اللقاح في غضون 72 ساعة، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات، وقالت إنها بسيطة ولا تستدعي الذهاب للطبيب وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وحكة موضع التطعيم واحمرار موضع التطعيم أو صداع وتزول في غضون يومين من تلقاء نفسها.