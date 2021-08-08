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«الصحة» تدعم مستشفيات الدقهلية بأجهزة طبية بـ40 مليون جنيه

كتب:

صالح رمضان
03:35 م | الأحد 08 أغسطس 2021
أجهزة طبية لمستشفيات الدقهلية

أجهزة طبية لمستشفيات الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن دعم وزارة الصحة لمستشفيات الدقهلية بأحدث الأجهزة الطبية بحوالي 40 مليون جنيه، في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات.

10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات الدقهلية 

وأكد الدكتور سعد مكي، مدير مديرية الصحة بالدقهلية، استقبال أحدث الأجهزة الطبية لمستشفيات الدقهلية، حيث وردت 10 أجهزة تنفس صناعي موزعة على مستشفيات (السنبلاوين العام، ودكرنس العام، والمنزلة المركزي، ومنية النصر المركزي، ونبروه المركزي، والجمالية المركزي، وتمي الأمديد)، وجهازي تنفس صناعي أطفال لمستشفى أجا المركزي.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، وردت أيضًا 5 أجهزة «سونار دوبلر» موزعة على مستشفيات (دكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، وجمصة المركزي، وأجا المركزي)، و15 «مونيتور» موزعة على مستشفيات (رمد المنصورة، وحميات المنصورة، ونبروه المركزي، وبلقاس المركزي، والمنزلة المركزي، وتمي الأمديد)، وجهاز منظار جراحة عامة لمستشفى منية النصر المركزي، وجهاز أشعة «CR» وطابعة لمستشفى دماص المركزي.

وأشار إلى أنه منذ أيام وصل منظاري جراحة عامة لكل من مستشفى دكرنس العام ومستشفى المنزلة المركزي، كما تم استلام ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السنبلاوين العام، وكذلك أحدث جهاز تخدير مزود بتنفس صناعي لعمليات مستشفى رمد المنصورة، إضافة إلى استلام أحدث الأجهزة المقطعية لمستشفى صدر المنصورة.

وأكد أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفيات الدقهلية لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.

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