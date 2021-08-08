عاطل يحاول الانتحار بسم فئران بالدقهلية.. زوجته عايرته بعدم العمل

أقدم عامل على الانتحار في محافظة الدقهلية، بتناول كمية من القمح المخلوط بسم الفئران بقرية الجلايلة مركز السنبلاوين، وذلك إثر حدوث مشادة بينه وبين زوجته لكونه عاطلًا عمل، فتناول سم الفئران بقصد الانتحار ووصل إلي مستشفى السنبلاوين العام مصابًا بقيء مستمر وهبوط، وتمكن أطباء الاستقبال من إنقاذ حياته بإجراء الإسعافات الطبية اللازمة.

بلاغ بتناول عامل مادة سامة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو «محمود ع. ع.»، 33 سنة عامل، ومقيم قرية «الجلايلة» دائرة المركز، مصابا بقيء مستمر وهبوط ادعاء تناول مادة سامة.

وتمكن أطباء استقبال مستشفى السنبلاوين العام من التعامل مع حالة المصاب، وإجراء الإسعافات الطبية لإنقاذ حياة المصاب، ووضعه تحت الرعاية الطبي لحين استقرار حالته.

المصاب: حدثت مشادة مع زوجتي لجلوسي بالمنزل دون عمل

وانتقل ضباط مركز السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصاب في محضر الشرطة، أكد بقيامه بتناول كمية من القمح مخلوط عليه مادة سامة «سم فئران»، ما أدى إلى حدوث إصابته وذلك بقصد الانتحار.

وعلل المصاب سبب تناول قمح مخلوط بسم فئران بحدوث مشادة بينه وبين زوجته، لجلوسه بالمنزل دون البحث عن العمل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7373 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.