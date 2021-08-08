زوجها هشم رأسها بحجر ودهسها بسيارته بعد أسبوع زواج.. من هي روان الغامدي؟

شهدت المملكة العربية السعودية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته بطريقة وحشية من خلال ضربها في رأسها بحجر أولا ثم دهسها بسيارته، وذلك بعد نحو أسبوع واحد فقط من زواجهما، وتمكنت السلطات الأمنية السعودية من إلقاء القبض على الجاني، فيما تصدر مواقع البحث في العالم العربي سؤال رئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو: من هي روان الغامدي؟.

زوج روان الغامدي يقتلها بعد أسبوع واحد من الزواج

ووقعت جريمة قتل روان الغامدي، على يد زوجها وهو شاب في العقد الثالث من العمر، لأسباب غامضة حتى الآن، بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، وفق ما كشفت عنه شرطة مكة المكرمة.

وكشفت الشرطة أن زوج روان الغامدي، أنزلها من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بسيارته قبل أن يفر من موقع الجريمة، وأعلنت الشرطة القبض على الجاني وإحالته إلى النيابة العامة، في وقت يطالب فيه مغردون بإعدام الجاني في هذه الجريمة المروعة.

أقارب زوج روان الغامدي: «لم يكن سليما من الجانب النفسي»

وقالت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، إن زوج روان الغامدي مدمن مخدرات، فيما لم تكن هي تعلم بذلك ما أثار مخاوفها، وأدى إلى نشوب خلافات بينهما، فيما قال أقارب للقاتل إنه غير سليم نفسيا.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية، نقلا عن أقارب روان الغامدي، إن الجريمة تعود إلى إهمال الفحص النفسي للزوج قبل الزواج، وجهل العروس بشخصية الزوج، وسلامة قواه العقلية، خاصة أن صاحبة الـ24 عاما، قضت مجمل عمرها في المنطقة الشرقية.

تفاصيل أمنية في قضية مقتل روان الغامدي

وأبلغ بعض المارة، الشرطة وفرق الهلال الأحمر السعوي، بوجودة فتاة غارقة في بركة دماء على جانب أحد الطرق، وعلى الفور جرى تشكيل فريق أمني من شرطة محافظة الطائف، بهدف القبض على الجاني الذي أغلق تليفونه واختفى.

وبتتبع السيارة التي كان يستقلها زوج روان الغامدي ومواصفاتها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف من القبض على الجاني، الذي هشم رأس زوجته بحجر.

وجرى القبض على القاتل في إحدى مناطق مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تجري إحالته إلى الكشف عن السموم.