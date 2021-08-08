تفاصيل خطة اختبار القدرات بكلية تمريض عين شمس

في إطار خطة الدولة، وخطة المجلس الأعلى للجامعات، وجامعة عين شمس، تدخل كليات ومعاهد التمريض، ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها من خلال اختبارات القدرات هذا العام، حيث وضعت كلية التمريض بجامعة عين شمس خطة تأمينية استباقية متكاملة وحزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنة كل الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين المشاركين في أعمال اختبارات القدرات، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب، وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح، مع تحقيق أقصى درجات العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب أثناء الاختبارات.

أيام الامتحانات

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا (الأحد والثلاثاء والخميس بدء من 8-8-2021 إلى 19-8-2021)، وقد تم وضع الخطة من خلال الإجراءات، والتأكد من توفير مدرجات ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين، بحيث تكون المسافة بين كل طالب والآخر على الأقل (متر ونصف) ليتحقق أقصى درجات التباعد الاجتماعي، نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتم توفير الدعم المادي المناسب لشراء جميع مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وأوراق الإجابة (بابل شيت) وغير ذلك من متطلبات الكنترول وخلافه، وتم تجهيز حجرة كنترول بالكامل، وذلك بتحضير ماكينة تصوير وجهاز كمبيوتر وطباعة وماكينة تصحيح.

وتم تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ نظام اختبارات القدرات بكفاءة، واتخاذ الإجراءات التالية:

1. تشكيل كنترول لاختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفنـي للتمريض (يمستشفى الدمرداش)، والمعهد الفني للتمريض (بمستشفى عين شمس التخصصي).

2. تشكيل لجنة لفض مظاريف اختبارات القدرات بكلية التمريض بجامعة عين شمس يوميا قبل موعد الامتحان مباشرة.

3. تشكيل لجنة لمراجعة نتائج اختبارات القدرات.

4. تشكيل لجنة للتدقيق على لجنة مراجعة نتائج اختبارات القدرات.

5. تشكيل عدد 9 لجان مشكلة من أعضاء هيئة التدريس القائمين على المقابلة الشخصية.

6. تشكيل عدد 3 لجان مشكلة من الإداريين لتنظيم تواجد الطلاب وتسهيل المهام الإدارية.

7. تشكيل لجنة مشكلة من أعضاء هيئة التدريس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

8. تشكيل عدد 4 لجان مشكلة من الهيئة المعاونة القائمين على المراقبة على أختبارات القدرات بكلية التمريض.

8. لجنة مشكلة من الهيئة المعاونة مسؤولة عن التنظيم داخل وخارج الكلية.

9. وضع مسؤول الإدخال الألكتروني لاختبارات القدرات على موقع التنسيق مع التأكيد على مهامه.

10. التأكيد على وجود الطبيب المسؤول عن تقديم الرعاية الطبية أثناء الأختبارات باستمرار.

11. التأكيد على وجود ممثل للشؤون القانونية أثناء الاختبارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة أي طالب للتعليمات أثناء الاختبار.

12. وضع مسؤول عن المتابعة الإعلامية للاختبارات يوميا مع المركز الإعلامي.

13- تم عقد عدد ست اجتماعات مع جميع اللجان لتوزيع المهام.

14- يتم إرسال نتائج اختبارات القدرات يوميا موقعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكنترول إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

15- تم تثبيت إعلان خاص لطلاب القدرات بمختلف التخصصات على موقع الجامعة والكلية الإلكتروني، يوضح جميع تعليمات إجراءات الطالب لاختبار القدرات من إحضار أدوات وعدم إحضار أي وسائل تكنولوجية، مثل الموبايل وخلافه والمعلومات الواجب مراجعتها والخاصة بالاختبار المعرفي والمهاري، وكيفية قبول الكلية دخول الطالب بعد التأكد من التزامه بجميع إجراءات الوقاية، من ارتداء للكمامة والقفازات الطبية وخلافه حتى الخروج، مع تثبيت هذا الإعلان طول فترة تنفيذ اختبارات القدرات.

16- توفير جميع مسلتزمات الوقاية للكليات لتطهير الكليات ولجان الاختبار والكنترول وغير ذلك من أماكن يتردد عليها الطلاب يوميا، وبعد إجراء كل اختبار مع توفير الكمامات والقفازات الطبية والسوائل الكحولية اللازمة للتعقيم طوال فترة اختبارات القدرات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في اختبارات القدرات.

17- رش الكلية بصورة دورية.

18- التأكيد على ضروره الالتزام بقواعد اللجنة العليا لاختبارات القدرات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بعدم استخدام الطلاب أي أجهزة أو أدوات يمكن ان تساهم في نقل الفيروس بينهم.

18- إتاحة إرشادات عامة عن الاختبارات والمعلومات التي يجب مراجعتها قبل دخول الطالب للاختبار من على الموقع الرسمي لجامعة عين شمس والكلية.

19- التأكيد على رؤساء لجان الكنترول بمراجعة شخصية الطالب المتقدم للاختبارات القدرات من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للمراقبين قبل الامتحان.

20- التأكيد على ضرورة التزام الكنترول بإرشادات اللجنة العليا لاختبارات القدرات في تطبيق قواعد الكنترول العامة على أوراق الإجابة وتصحيحها.

21- يقوم عميد ووكلاء الكلية بمتابعة جميع إجراءات الوقاية التي تحددها الجامعة، والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بتلك الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع كل من يخالف تلك الإجراءات.

22- يقوم عميد ووكلاء الكليه بمتابعة جميع إجراءات تطبيق اختبارات القدرات التي حددتها اللجنة العليا للقدرات ويتم تسليمها رسميا لكل رئيس كنترول.