طب بيطري الغربية: تقديم العلاج لـ96 حيوانا و1200 طائر ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، قافلة بيطرية بقرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لضمان رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، منوهًا بأنه جرى الكشف وتقديم العلاج لـ 96 حيوانًا، و1200 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

كما وجه مدير الطب البيطري بأهمية تطعيم الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار «الموجات فوق الصوتية»، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأضاف «أنور» أنه جار تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى.