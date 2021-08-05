التموين: مشاركة 670 محلا بالأوكازيون.. والفاتورة تحل المشكلة فى 24 ساعة

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المحال التجارية تشارك في الأوكازيون بنسبة التخفيضات التى تحددها دون قيود، بشرط أن تتقدم بالمديرية التي تتبعها بالأوراق والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وحال كانت عدة محلات فإنها تتقدم بتفويض، لافتا إلى أن 670 محلًا يشارك في الأوكازيون مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «بعدها تحصل المحال على الترخيص، ويكون عليها وضع الأسعار قبل وبعد الخصم، وأن يتم تعليق التصريح فى المحل»، مضيفا «قد تصل التخفيضات إلى 60% حسب رؤية صاحب المنشأة، ولا تحدد الوزارة التخفيضات، لكن دورونا هو معرفة ما إذا كانت هذه التخفيضات حقيقية، من خلال الفواتير المقدمة قبل الأوكازيون».

وتابع: أن البضاعة يجب أن تكون تخفيضاتها حقيقية وحالتها جيدة مثل التي كانت معروضة قبل فترة الأوكازيون، ولدينا خط ساخن برقم 16280 ولدينا خط ساخن 19588، وننسق مع رئاسة الوزراء في حالة الشكاوى.

وأردف رئيس قطاع التجارة الداخلية: «أنه في حال عدم تطبيق أي من الاشتراطات السابقة فإن القضية ستحال إلى محكمة أمن الدولة طوارئ والعقوبة تصل إلى 2 مليون جنيه، كما سيجرى مصادرة البضاعة»، مضيفا «أنصح المواطن بالتأكد من القطع التي يشتريها من حيث اللون والجودة مع الحفاظ على الفاتورة لأنها تساعد على حل المشكلة في أقل من 24 ساعة، وعندها سيكون مخيرًا بين استرداد أمواله او الاستبدال».