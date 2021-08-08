جسد دور ضابط في «الاختيار».. معتز حسين: الموهبة وحدها مش كفاية للتمثيل

قال الفنان معتز حسين، إن أسرته رفضت دخوله معهد التمثيل بشكل كبير، ولذلك قام بالدراسة في مودرن أكاديمي، وبعد الانتهاء من الدراسة، حصل على كورسات في التمثيل، ومن ثم دخل مجال التمثيل، موضحًا أنه كان يقلد المدرسين بشكل كبير أثناء الدراسة، سواء في المشي أو طريقة التدريس، وكل شيء، «التمثيل كان موهبة عندي وكنت عايز أكبر الموهبة دي، من خلال ممارسة التمثيل والكورسات، ولكن الموهبة بمفردها مش كفاية».

بدء التمثيل في مسلسل «هبة رجل الغراب»

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، مساء الأحد، أن دوره في مسلسل «الاختيار» ليس الأول، حيث بدأ التمثيل في مسلسل «هبة رجل الغراب»، وكان يقول جملة واحد فقط، ومن ثم تدرج في الأدوار، حتى رشح للعمل في مسلسل «الاختيار»، موضحًا أنه قدم الكثير من المشاهد الصعبة، خاصة في مسلسل «حلاوة الدنيا»، خاصة وأنه قام بالتمثيل مع نجوم كبار مثل هند صبري، وحنان مطاوع.

مشهد فض رابعة في مسلسل «الاختيار 2» كان صعبًا للغاية

وتابع: «لما بتعامل مع ممثل تقيل وله اسم، فكل مشهد بحساب»، مؤكدًا أن مشهد فض رابعة في مسلسل «الاختيار 2» كان صعبًا للغاية، لأن المسلسل كان يحتوي على مجاميع كبيرة للغاية، «كنت بجسد شخصية ضابط، وكنت بخرج المتظاهريين السلميين»، موضحًا أن مسلسل «الاختيار» جسد وقائع حقيقية عاشها الجميع، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المسلسل أنه جسد الكثير من الوقائع، وهذا الأمر مهم، خاصة وأن هناك البعض لم يعايش هذه الأحداث الحقيقية.

كل شخصيات مسلسل «الاختيار» حقيقية لكن الأسماء مختلفة

وأشار إلى أنه عندما علم بأنه سيُجسد دور ضابط في مسلسل «الاختيار» قام بالتمرين جسمانيًا مرتين يوميًا، حتى يكون شكله ومظهره رياضي بنسبة كبيرة، كما أن نجاحه في تجسيد دور الضابط في مسلسل «الاختيار» أدى لاعتقاد البعض بأنه ضابط حقيقي، مؤكدًا أنه يحب مهنة التمثيل، ولذلك لا يشعر بتعب أو أي جهد يحدث أثناء قيامه بتجسيد أي شخصية، فكل شخصيات مسلسل «الاختيار» حقيقية، ولكن الأسماء مختلفة.

هناك إمكانية لتجسيد شخصية الضباط بأكثر من صورة

وأردف أن أبطال الشهداء في مسلسل «الاختيار» قاموا بالجلوس مع أهالي الشهداء، لتجسيد دور الشهيد بالضبط، سواء من حيث السلوك أو من حيث طريقة الكلام، «الأبطال الحقيقيين كان لازم نجسدهم صح، ولذلك تم الجلوس مع أهالي الشهداء الحقيقيين»، كما أن هناك إمكانية لتجسيد شخصية الضباط بأكثر من صورة سواء بشكل كوميدي أو تراجيدي أو درامي، وأنه سيوافق على تجسيد دور شخصية الضابط مجددًا إذا كان له أبعاد مختلفة عن شخصية دوره في مسلسل «الاختيار».

الفنان أحمد مكي كان له فضل كبير عليه في مسلسل «الاختيار»

وأوضح أن الفنان أحمد مكي كان له فضل كبير عليه في مسلسل «الاختيار»، «كان بيساعدنا، وكان بيفكنا بصورة كبيرة، والمخرج بيتر ميمي يعمل على إخراج أفضل شيء في المسلسل، بيدي كل مسلسل حقه، لو هتقول جملة هيبروزك، وهيخلي أدائك حلو»، مؤكدًا أن شهداء الشرطة والجيش هم الأبطال الحقيقيين في مصر، وهؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على البلد.

لولا أبطال الجيش والشرطة لكانت البلاد تفككت

وتابع: «أي ضابط بيروح مداهمة، بيكون حاطط روحه على إيده، لولا أبطال الجيش والشرطة لكانت البلاد تفككت، كنا زمانا في حتة تانية، ربنا يحمي الجيش والشرطة يارب»، موضحًا أنالبعض ينتقده على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض يشكره، وهناك الكثير من الشائعات التي تصدر عنه حول تزوجه أكثر من مرة وخلافه.