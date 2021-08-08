غدا.. وصول أول رحلة طيران مباشرة من روسيا لشرم الشيخ بعد توقف 6 سنوات

تستقبل مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، غدا الإثنين، أولى رحلات الطيران المباشر من روسيا، بعد توقف دام 6 سنوات.

وأفادت وكالة الأبناء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأحد، بأن محافظة جنوب سيناء ستنظم احتفالا خارج المطار، لاستقبال السائحين الروس، بينما تنظم الشركة المصرية للمطارات، احتفالا آخر داخل صالة الوصول، موضحة أن أيام التشغيل من كل أسبوع هي (الإثنين، الأربعاء، الخميس، السبت، والأحد) بمعدل 5 رحلات أسبوعيا.

وكشفت «سبوتنيك» أن أول رحلة ستكون بطائرة بوينغ من طراز 744، التي يطلق عليها «جامبو» بسبب حمولتها التي تصل إلى 522 راكبا، مشيرة إلى أن الرحلة الأولى ستصل غدا في الساعة الثانية والنصف عصرا، وستستقبلها مدافع المياه على أرض المهبط، وهو الإجراء المتبع والعرف الدولي في افتتاح الخطوط الجديدة، أوإعادة تشغيلها مرة ثانية بعد فترة توقف طويلة.

وأكدت (سبوتنيك) أنه سيتم فحص السياح في إطار خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وتوفير منظومة التحليل السريع لمن لا يحمل شهادة PCR أو شهادة تطعيم ضد الفيروس، وسيقوم أفراد العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم.