سفير مصر بموسكو: السياح الروس لن يخضعوا لإجراءات استثنائية

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى موسكو، إن السياح الروس ستطبق عليهم إجراءات الأمان المتبعة في مطار القاهرة، موضحًا أن الجانب الروسي راضٍ للغاية عن مستويات التأمين في المطارات المصرية، ويشيد دائما بالمجهود المبذول لضمان أمن السائحين، وبالتالي لن تطبق أية إجراءات استنثائية على السياح الروس.

محطة الضبعة أضخم مشروع في التعاون المصري الروسي

وتطرق نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن مشروع محطة الضبعة، يسير بالشكل السليم المتفق عليه، حيث يجرى متابعته بشكل يومي، ويخضع لمتابعة مباشرة من رئيسي جمهورية البلدين، لأنه المشروع الأضخم في تاريخ العلاقات المصرية الروسية.

وتابع سفير مصر لدى موسكو: «منذ أيام قليلة زارنا وزير الكهرباء ووفد فني كبير، وراجعوا كل البرامج التنفيذية وجداول التنفيذ، وهناك رضى كامل عن الجوانب الفنية كما هو متفق عليه».

وأردف السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى موسكو: «هناك توطين لبعض الصناعات المرتبطة بإنشاء المفاعلات، وهذا الملف يسير بشكل جيد جدا، وهذا من شأنه أن يخلق شراكة ممتدة بعيدة المدى وسيفتح فرص جديدة أمام شركاتنا».

بدء تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية خلال عامين

وأكد إيهاب نصر، أن الشهر الماضي شهد عقد القمة المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وتم بحث ملف المنطقة الصناعية الروسية، واستكمال المباحثات، خلال زيارة نفذها المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس: «انتهينا خلال هذه الزيارة من الاتفاق بشأن مد المنطقة إلى غرب العين السخنة بدلا من شرق بورسعيد فقط».

وواصل: «لدينا برنامج زمني للمفاوضات وهناك شركات أبدت اهتمامها ووقعت خطاب نوايا بواقع 49 شركة، وسيتم بدء المفاوضات معها لتحويل هذه الخطابات إلى عقود استثمار فعلية، وسيجرى بدء التنفيذ خلال عامين، ونتوقع أن تشهد السنة المقبلة نقلة نوعية بتوقيع عقود الاستثمار الفعلية».

وأكد، أن المنطقة ستصنع اللواري والجرارات وأوناش الموانئ الضخمة وأنظمة الري المتكاملة ومضخات البترول والغاز وأنظمة التبريد والصناعات التكنولوجية المتقدمة وغيرها من المصانع الكثيرة والمتنوعة.