تفاصيل وشروط 1750 وظيفة جديدة للفنيين والمهندسين بالسكك الحديدية

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، الوظائف الجديدة في الهيئة، وعددها، والمؤهلات المطلوبة لشغلها، موضحا أن هناك 1500 وظيفة من الوظائف الفنية مُتاحة، فضلًا عن 250 وظيفة للمهندسين من كافة التخصصات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوظائف الفنية تندرج تحت 11 وظيفة، من بينها فني إشارات وفني كهرباء وفني ميكانيكا، وفني مناورة، وفني صيانة سكة حديد، وفني حركة، ومشرف قطار، وصراف تذاكر.

الوظائف لا تحتاج لأي خبرة.. إحنا اللي هنعلمهم

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن كل هذه الوظائف لا تحتاج إلى خبرة، فالهيئة ستعمل على إكسابهم الخبرة، فضلًا عن إكسابهم كافة المهارات الفنية اللازمة للعمل، كما أنه سيتم تقييم المتقدمين بشكل فعلي وواقعي، وبشكل دوري أيضًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإجراء اختبار قدرات لهم، «هيروحوا المعهد الفني للقوات المسلحة ياخدوا التدريب الأولي ثم تدريب فني».

نرغب في إنسان منضبط وقدراته الفنية والذهنية عالية

وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن هذا التأهيل سيفيد الشخص ويفيد القطاع الذي سيعمل فيه، «إحنا عاوزين إنسان منضبط، إنسان قدراته الفنية والذهنية والعقلية عالية، عاوزين إنسان مُقيم علميا، قطاع السكك الحديدية يطلب الحاجات دي بصورة كبيرة الآن»، كما أن هناك شروط قد وضعتها هيئة السكك الحديدية يجب تطابقها على الشخص المتقدم للوظيفة، «لو الشخص مثلا في أسوان هيقدم في أسوان، لو في نطاق وسط الدلتا هيقدم في طنطا».

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل:

- أن يكون حاصلا على الدبلوم الفني 3 سنوات أو المعهد الفني، سواء كان تجاريا أو معهد فني صنايع.

- ألا يتعدى عمره 30 سنة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو يكون أعفى منها سواء إعفاء مؤقت أو نهائي.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون سليمة.

- يقيم في المنطقة، التي بها عجز، التي تتطلب هذه الوظائف.

- الدرجات الخاصة بالمؤهل لا تقل عن 65% من الدرجات النهائية.

- أن يكون لائقا صحيا ونفسيا.

- أن يقدم مبلغ 250 جنيها كحوالة بريدية.

وأردف أن التقديم سيكون يدويا، حتى لا يحدث لغط في موضوع الشهادات، ولا يحدث تزييف فيها، أو خطا أثناء التسجيل الالكتروني، «لازم الموظف يتأكد إن البيانات دي تكون سليمة وحديثة العهد، متكونش قديمة، التعيين لازم الورق يكون مضبوط، شرط من الشروط، لو حصل تجاوز من المتقدم في بعض البيانات سيتم الغاء التقدم الخاص به».